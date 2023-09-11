وقالت كولونا لتلفزيون (بي.اف.ام): "مستعدون لمساعدة المغرب. هذا قرار سيادي مغربي والقرار يعود لهم".

وقالت كولونا إن باريس خصصت 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقناة فرنسا 2 في وقت سابق من الاثنين إن المغرب دولة "شقيقة" ولديها إمكانات للتعامل مع جهود الإغاثة منفردة.

وكان أربعة مواطنين فرنسيين من بين قتلى الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2100.

ولدى فرنسا أكثر من 51 ألفا يعيشون في المغرب بحسب بيانات وزارة الخارجية الفرنسية. ويشير مرصد الهجرة والديموجرافيا إلى أن هناك نحو 1.5 مليون مغربي يعيشون في فرنسا من بينهم 670 ألفا يحملون جنسية البلدين.