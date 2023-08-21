وخفضت هيئة الأرصاد الوطنية تصنيف هيلاري من إعصار سابقا إلى منخفض مداري، إلا أن حاكم الولاية جافين نيوسم كان قد أعلن حالة الطوارئ في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة حتى الساعة الثالثة صباحا على الأقل (1000 بتوقيت غرينتش)، الإثنين، في منطقة معتادة بشكل أكبر على الجفاف.

وقال خبراء الأرصاد إن المناطق الجبلية والصحراوية يمكن أن تشهد هطول 12 إلى 25 سنتيمترا من الأمطار، وهي كميات تسجلها الصحاري عادة في غضون عام.

واجتاحت العاصفة شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك شمالا، ولقي شخص واحد حتفه ووردت أنباء عن حدوث سيول في شبه الجزيرة، حيث غمرت المياه بعض الطرق.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن الوكالات الاتحادية بنقل الأفراد والإمدادات إلى المنطقة المتضررة بعد استعدادات قام بها المسؤولون المحليون على مدى أيام.

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