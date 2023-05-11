وقال مسؤولون محليون في إيطاليا إن شاحنة تنقل حاويات للأكسجين انفجرت في أحد شوارع مدينة ميلانو مما أسفر عن إصابة شخص واشتعال النيران في سيارات ودراجات نارية قريبة.

واستبعد رئيس بلدية ميلانو جوسيبي سالا أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إجرامي، وأكد أن الواقعة لم تسفر عن سقوط قتلى.

وقال سالا إن سائق الشاحنة أبلغ إدارة الإطفاء بأن الحريق بدأ في محرك مركبته.

وأضاف: "سارع بإبعاد حاويات الأكسجين التي كان يحملها... حاول حد الخسائر لكن بعدها وقع الانفجار".

وأشار إلى أن السائق أصيب بجروح طفيفة.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة بعد أن تسبب في تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

وقال شهود إن الحريق امتد على ما يبدو لبناية قريبة تم إخلاؤها، كما أخلت السلطات مدرسة في محيط الواقعة.