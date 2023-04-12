وقال الجيش إنه أبلغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 04:35 بالتوقيت المحلي في قاعدة باتيندا في البنجاب التي تشهد حالة توتر مع عودة ظهور حركة انفصالية للسيخ.

وأوضح الجيش الهندي في بيان أن "المنطقة ما زالت مطوقة ويجري تحقيقات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البنجاب لكشف الوقائع".

وقال جي إس خورانا المسؤول الكبير في شرطة باثيندا إن الحادث كما يبدو ليس هجوما إرهابيا.

ولم تدل شرطة الولاية ووزارة الدفاع الهندية بأي تعليق ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.

ويسود توتر حاليًا في ولاية البنجاب، حيث تطارد السلطات من دون جدوى الداعية الانفصالي السيخ أمريتبال سينغبار منذ الشهر الماضي.

وأمريتبال سينغ (30 عاما) اكتسب شهرة في الأشهر الأخيرة عبر مطالبته بإنشاء خالصتان وهي ولاية يطالب بإنشائها السيخ الانفصاليون في البنجاب.

وكان الكفاح من أجل إقامتها أدى إلى أعمال عنف في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تسببت في مقتل الآلاف.