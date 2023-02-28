وأوضح بلينكن لصحفيين خلال رحلة إلى كازاخستان وأوزبكستان أنه "إذا أقدمت الصين على إمداد موسكو بعتاد فتاك لاستخدامه في الصراع، فإن هذا سيضع بكين في مشكلة خطيرة في علاقتها مع دولٍ في شتى أنحاء العالم".

ويقوم بلينكن بأول زيارة لكازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى، والتي تعد حليفة لروسيا وقريبة من الصين، وذلك بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقبل أيام، ذكرت الإدارة الأميركية أنها تلقت معلومات تفيد باعتزام الصين تقديم أسلحة وذخيرة لروسيا، في مشاركة لجهود الكرملين الحربية وهو ما سيكون "مشكلة خطيرة".

في المقابل، كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف، في مقابلة بثتها إذاعة "صوت أميركا"، الإثنين، أنه لا يرى "أي مؤشر" على أن بكين تعتزم إمداد موسكو بأسلحة.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا.. لا أرى أي مؤشّر على أن مثل هكذا أمور يتم حتى البحث فيها".

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