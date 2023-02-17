بدأ الهجوم حوالي الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت المحلي واستمر ساعات، بينما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات بعد أن استهدف إرهابيون مبنى الشرطة المكون من خمسة طوابق.

وقالت السلطات إنه تم تطهير أربعة طوابق من المبنى، وجاري السيطرة على الأوضاع، حيث تتواجد الشرطة على سطح المبنى في الوقت الحالي.

واتخذ قناصة الشرطة مواقع بالقرب من المحطة وأطفأت جميع الأضواء في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أنه يراقب الوضع بنفسه ووجه المسؤولين المعنيين بالقبض على المشتبه بهم المتورطين.

وأعرب محافظ السند كامران تيسوري عن قلقه إزاء الهجوم وطلب تقريرًا من المفتش العام للشرطة غلام نبي ميمون، وأصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد الإرهابيين. وأنه يجب التعامل مع الإرهابيين بصرامة. وقال إن "الهجوم يدعو للقلق بشكل كبير".

وتشهد باكستان حوادث الإرهاب تصاعدت في جميع أنحاء البلاد.