وحسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فإن قرار إيقاف الطائرات جاء بسبب "جزء غير مطابق في تجميع الذيل العمودي".

وربطت القوات الجوية عمليات الطيران الخاصة بهذا النوع من الطائرات، باستكمال فحص يستغرق 30 دقيقة.

ويركز الفحص عن "براغي" الربط التي تكون مثبتة في منطقة الذيل، للتحقق من كونها محكمة التركيب.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول العتاد بالقوات الجوية، الكولونيل مايكل كوفالتشيك، قوله: "نتخذ هذا الإجراء من منطلق الحذر الشديد، بعد التشاور مع خبرائنا الهندسيين. نعمل مع قيادة الطيران الجوي وجميع الطيارين ونتوقع أن يتم فحص جميع الطائرات التي يحتمل أن تتأثر بهذه المشكلة".

وفحصت القوات الجوية حتى الآن 90 طائرة، 20 منها كانت فيها البراغي غير مثبتة بشكل محكم، وقد أعيد تشغيلها بعد حلّ المشكلة.

جدير بالذكر أن إنتاج KC-135 التابع للقوات الجوية، كان قد بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي.