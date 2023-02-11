ما معنى الخطوة؟

• تمنع العقوبات هذه الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن.

• قال نائب وزير التجارة الأميركي دون غريفز إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية من إلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وتهديده".

• أضاف: "لن نتردد في استخدام (هذه) اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان، إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وكانت واشنطن أسقطت المنطاد قبالة ساحلها الأطلسي، السبت، بعد تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة.

وأكدت بكين أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية، غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أميركية أظهرت أنه كان مجهزا بأدوات تجسس.

ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين.