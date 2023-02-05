وقال أوليكسي ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحفي في كييف: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا".

ويأتي حديث ريزنيكوف بعدما حذر الكرملين، الأربعاء، من أن الصواريخ بعيدة المدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا "ستفاقم" الصراع.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى "تصعيد التوتر، نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث، العملية العسكرية ستستمر".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهما إنه من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات لأوكرانيا، صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر وأسلحة أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة، الحلفاء بأن يمدوا بلاده بنظام صاروخي بعيد المدى.