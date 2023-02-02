وكان ديبي قد بدأ زيارة إلى إسرائيل، الأربعاء، وسط توقعات بأن تضيف للعلاقات الثنائية بين البلدين التي تجددت قبل 5 سنوات.

وهذه أول زيارة لإسرائيل يقوم بها ديبي، الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده إدريس ديبي في 2021.

وقال ديبي لنتنياهو في تسجيل مصور: "تمر تشاد وإسرائيل اليوم بمنعطف حاسم في علاقتهما. تجدد العلاقات بعد ما يقرب من 5 عقود".

ورد نتنياهو في التسجيل قائلا إن إسرائيل ترى في تشاد "علاقات مهمة جدا مع دولة كبرى في قلب إفريقيا. إنه شيء نريد أن نرتقي به إلى مستويات جديدة وآفاق جديدة".

ولتشاد أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل، نظرا لموقعها الإستراتيجي وسط الدول الإفريقية التي تقاتل حركات متطرفة.

وبعد فتور استمر لوقت طويل بين تشاد وإسرائيل، غيرت نجامينا مسارها عام 2018 عندما زار رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي القدس واستضافه نتنياهو.