وكتب على فيسبوك "بسبب القصف في غالبية المناطق، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ، الأيام المقبلة ستكون صعبة".

وقال جالوشتشينكو إن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات.

وأعلنت "دي تي إي كيه"، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررتا في ضربات، السبت وإن إحداهما توقفت عن إنتاج الكهرباء.

ولفت مسؤولون حكوميون في وقت سابق إلى أن نحو 40 بالمئة من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه جرى تسليم أكثر من 300 ألف مولد كهربائي في ديسمبر إلى بلاده حيث يكافح الناس من أجل البقاء على قيد الحياة في أشهر الشتاء الباردة.