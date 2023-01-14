وأضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن سوناك تعهّد بإرسال دبابات تشالنجر 2 ومنظومات مدفعية إضافية لكييف للتأكيد على أن المملكة المتحدة عازمة على "تكثيف دعمها لأوكرانيا" وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي رحّب، السبت، بالقرار البريطاني.

ولم تحدد لندن عدد الدبابات التي تعتزم تزويد كييف بها ولا موعد ذلك ولا كيف تعتزم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات تشالنجر 2 وصيانتها.

وعلى تويتر شكر زيلينسكي المملكة المتحدة لاتّخاذها هذا القرار قائلا: "لن تقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سترسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين".

ومنذ بدء الحرب لأوكرانية قبل نحو عام قدّم الحلفاء الأوروبيون لكييف نحو 300 دبابة سوفياتية محدّثة، لكن لم يسبق أن قدّموا دبابات غربية الصنع، علما بأن أوكرانيا طالبت بذلك مرارا.

يأتي الإعلان البريطاني بعدما أبدت بولندا، الأربعاء، استعدادا لتسليم كييف 14 دبابة هجومية ألمانية من نوع ليوبارد 2، علما بأن هذا الطراز يعد من بين الأكثر كفاءة في العالم.

الأسبوع الماضي تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرّعة أميركية من طراز برادلي وعدد من مدرّعات "ا ام اكس-10" الفرنسية.

ومن الممكن الإعلان عن تزويد أوكرانيا مزيدا من المدرعات في 20 يناير خلال الاجتماع المرتقب لحلفاء أوكرانيا في رامشتين في ألمانيا.