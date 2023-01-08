وقال عمر جارسيا قائد الشرطة في مكسيكو سيتي لمجموعة جروبو ميلينيو الإعلامية المحلية إن امرأة شابة لقيت حتفها.

ونشر جارسيا قائمة محدثة بالمصابين في وقت لاحق السبت، في حين قالت كلوديا شينباوم رئيسة بلدية المدينة على تويتر إنها في موقع الحادث.

وقال جارسيا إنه تم إنقاذ أربعة آخرين كانوا محاصرين في عربة واحدة على الخط الثالث وهم بصحة جيدة.

وشهد المترو وقوع عدد من الحوادث في السنوات الماضية، كان أخطرها انهيار جسر للسكك الحديدية في مايو 2021 على الخط الثاني عشر مما أدى لمقتل 26 شخصا وإصابة ما يزيد على 60 آخرين.