وسحب رجال الدفاع المدني اثنين من الناجين، سائق الحافلة البالغ من العمر 63 عاما وراكبة، من النهر بحبل ونقلوهما إلى مستشفيين قريبين مصابين بجراح متفاوتة.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن اختبار السائق للكشف عن الكحول والمخدرات جاء سلبيا.

وأضاف المتحدث أن عملية البحث والإنقاذ حول الجسر انتهت الآن، بينما يحاول المهندسون إيجاد طريقة لاستخراج حطام الحافلة بأمان من نهر ليريز.

وأعاق التيار الشديد والمد العالي بسبب الأمطار الغزيرة التي كسحت المنطقة جهود البحث والإنقاذ.

وكانت الحافلة من شركة مونباص تسافر بين مدينتي لوجو وفيغو، وتوقفت عند أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقرب من موقع الحادث.

وانحرفت الحافلة عن الطريق فوق الجسر لأسباب لا تزال غامضة وسقطت في الماء من على ارتفاع نحو 40 مترا.

وتلقت خدمات الطوارئ بلاغا أول مرة عبر اتصال أحد المارة الذي لاحظ أن الحاجز الواقي للجسر تضرر بشدة.

وظل منسوب النهر فوق حد فائض التدفق خلال المساء، ما أجبر عمال إنقاذ الطوارئ على تعليق العملية لساعتين تقريبا بسبب الطقس السيء وظروف التضاريس قبل استئناف العملية في الصباح.

وسجلت السلطات في البداية أنه كان ما مجموعه 9 أشخاص على متن الحافلة عندما سقطت، بناء على شهادة السائق، على الرغم من أنه يُعتقد الآن أن العدد كان ثمانية بناء على تقارير الأشخاص المفقودين التي قدمها أقاربهم.

وأشار رئيس حكومة منطقة جليقية، ألفونسو رويدا، إلى الظروف الجوية "السيئة للغاية" كأحد الأسباب المحتملة للحادث.