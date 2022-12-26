وقال فلادان فاسيتش رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيها الحادث، إن تسرب الأمونيا تسبب في "51 حالة تسمم".

وأضاف المسؤول المحلي في مؤتمر صحفي، أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل ما حدث

• أفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مساء، مما أدى إلى "تسرب (الأمونيا) وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء".

• أعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

• قال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.