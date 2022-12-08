وقالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو إن كاستيو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قرارا حلّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية هو "موقوف".

وبعد ساعات من إعلان عزله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، فيديوهات توثق اعتقال كاستيو.

عزل كاستيو

البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أعلن الأربعاء، عزل الرئيس اليساري كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

في وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة إنه يشكل "انقلابا".