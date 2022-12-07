ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن مجلس الأمن في بيلاروسيا قوله "خلال هذه الفترة، من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطني".

وأضاف "سيتم تقييد حركة المواطنين (النقل) على طول بعض الطرق العامة والمناطق وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب".

وقالت روسيا إنها لن تدخل الحرب في أوكرانيا المجاورة، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر قواته في السابق بالانتشار مع القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى تهديدات لبيلاروسيا من كييف والغرب.

وتحذر أوكرانيا منذ شهور من خشيتها أن تكون بيلاروسيا وروسيا تخططان لتوغل جديد عبر حدودها الشمالية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نُشر على فيسبوك، الأربعاء، أن "وحدات العدو يتم تدريبها في ساحات التدريب في جمهورية بيلاروسيا" وإن الهجمات الروسية مستمرة من أراضي بيلاروسيا.

وفي الأسبوع الماضي أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، محادثات مع نظيره في بيلاروسيا، فيكتور خرينين، لمناقشة التعاون العسكري.