وأضاف خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو "وستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي".

كما شدد على أن بلاده تساعد كييف في التصدي لاستهداف القوات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، متهماً في الوقت عينه روسيا بتحويل البحر الأسود إلى ساحة حرب.

كما حمل موسكو مسؤولية التسبب في أسوأ أزمة غذاء دولية.

"سنفوز على إيران"

أما في رده على سؤال حول توقعه لنتيجة المباراة المرتقبة بين المنتخبين الأميركي والإيراني في كأس العالم، فأعرب بلينكن عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على هزيمة المنتخب الإيراني.

يذكر أن اجتماع بوخارست يأتي لبحث مسألة دعم قطاع الطاقة على الأراضي الأوكرانية، بعد أن تدمر بشكل كبير جراء الضربات الروسية المكثفة.

فمنذ أكتوبر الماضي (2022) اعتمدت موسكو استراتيجية جديدة في ضرباتها تركزت على البنى التحتية ومواقع الطاقة، لاسيما بعد الانتكاسات التي واجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني، من ضمنها انسحاب قواتها من خيرسون، فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.