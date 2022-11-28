تصريحات زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة:

• "نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة".

• "ما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف".

• "الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق"، عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للتيار في أوكرانيا، منذ بدء هجوم القوات الروسية في فبراير الماضي.