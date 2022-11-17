وقال غوتيرس خلال مؤتمر الاطراف حول المناخ (كوب27) "من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال (...) والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والإضرار والدعم المالي للدول النامية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "يجب إعطاء مليار دولار للدول النامية وتوفير الدعم لها لتخطي أضرار وخسائر تغير المناخ".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري أنه تم إحراز تقدم في العديد من الملفات خلال مؤتمر المناخ بشرخ الشيخ "ولكن ما تزال هناك مواضيع عالقة.

وأضاف قائلا: "نحتاج إلى مزيد من العمل في العديد من المواضيع من أجل التوصل إلى حلول فعلية".