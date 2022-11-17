قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية لمراجعة العلاقات مع سوريا بعد الانتخابات التركية في يونيو 2023.
وأوضح الرئيس التركي، خلال رحلة عودته من بالي، أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو من العام المقبل.
وأضاف أردوغان بعد محادثات روسية أميركية في أنقرة:
- عن إمكانية لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، لا يوجد خلاف أبدي في السياسة.
- أدعو لاستمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لتجنب حرب عالمية أخرى.
- لدي انطباع بأنه ليس لدى أي من الطرفين نية لاستخدام السلاح النووي.