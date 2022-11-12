وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، يوم السبت، على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالبلاد، في خطوة قد تضع حدا لعامين من حرب أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، فيما دفعت بمئات الآلاف نحو المجاعة.