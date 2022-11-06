وحسب خبير في الشأن السياسي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، واستطلاعات الرأي، يقفز ملفا الإجهاض وارتفاع الجريمة، خاصة القتل، على قائمة اهتمامات الأميركيين في التصويت، كما لا يقل عن اهتمامهم بسياسة الحزب الفائز تجاه حرب أوكرانيا.

كم يحتاج الجمهوريون للسيطرة على الكونغرس؟

عدد النواب الديمقراطيين 222 (بينهم استقالتان فيتبقى 220) بينما الجمهوريون 213 نائبا بمجلس (توفي نائب فيتبقى 212).

عدد النواب في مجلس الشيوخ 50 للديمقراطيين ومثلهم للجمهوريين لكن يملك الديمقراطيون الأغلبية عبر نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تمتلك حق "كسر التعادل"، من خلال التصويت بوصفها رئيسة مجلس الشيوخ.



يحتاج الجمهوريون للسيطرة على زمام الأمور 5 مقعد إضافية في مجلس النواب، ومقعد واحد إضافي في مجلس الشيوخ.

الجريمة والإجهاض

انصب تركيز المرشحين الجمهوريين في جولاتهم الانتخابية الأخيرة على نشر إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن، في ملف الأمن مع زيادة الجريمة.

هذا ظهر جليا خلال مناظرة السيناتور عن ولاية ويسكونسن رون جونسون، ونظيره الديمقراطي مانديلا بارنز، حيث أشار جونسون إلى وجود "مشكلة كبيرة مع ارتفاع معدلات الجريمة"، متهما خصمه بالضغط لتخفيض الكفالة النقدية، والإفراج عن المجرمين العنيفين وخفض تمويل الشرطة.

وبعد أن صب جونسون هجومه، جاء رد بارنز بالتلويح بملف الإجهاض، ليقول إن نظيره وصف نهاية الحق الدستوري في الإجهاض بأنه "انتصار"، واعدا بتدوين هذا الحق ليصبح قانونا إذا تم انتخابه.

وألغت المحكمة العليا في يونيو قانونا فيدراليا يلزم الولايات بتقنين الإجهاض، مع ترك حرية الاختيار لكل ولاية على حدة.

استطلاعات.. انقسام صارخ

أوضح ما ظهر في استطلاعات الرأي هو التشتت الكبير في آراء الشارع حول قضايا ملحة للجميع، لكن يختلف الحزبان الديمقراطي والجمهوري حولها.

أظهر استطلاع لشبكة "إن بي سي نيوز" أن 90 بالمئة من الناخبين يفضلون سيطرة الجمهوريين على الكونغرس لضبط ملف الهجرة، و65 بالمئة يفضلونهم في ملف الجريمة، و60 بالمئة يريدونهم لتحسين الاقتصاد والوظائف.

في المقابل، أظهر نفس الاستطلاع أن 86 بالمئة يفضلون سيطرة الديمقراطيين لملف المناخ، و74 بالمئة يفضلونهم لملف الأسلحة، كما اختارهم 67 بالمئة لمواجهة تهديدات الديمقراطية.

وصفت صحيفة "الغارديان" هذه النسب بأن "الانقسام صارخ بشكل غير عادي"، مضيفة أنه "ربما يكون الإجهاض هو أوضح مثال على الانقسام الأميركي".

أفضلية جمهورية

يصف الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، وضع الجمهوريين بأنه "أفضل في مجلس النواب، ومن المحتمل أن يفوزوا بأغلبية مقاعده بنسبة تتجاوز 75 بالمئة".

لماذا فرصة الجمهوريون أكبر في الانتخابات؟