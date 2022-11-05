وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب، تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر، والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة على أن ترامب دبر شخصيا" محاولة لإلغاء انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت عام 2020.