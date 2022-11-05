قالت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس، من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمعة، إنها منحت الأخير مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.
وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب، تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر، والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.
وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة على أن ترامب دبر شخصيا" محاولة لإلغاء انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت عام 2020.