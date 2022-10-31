ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها :"تم تنفيذ هجمات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز التحكم التابعة للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى محطات ومراكز الطاقة في أوكرانيا وتحقيق كل الأهداف التي وضعت لعمليات اليوم".

وأضافت: "استهداف ومقتل أكثر من 60 من الجيش الأوكراني في ضربات نفذت في إقليم دونتيستك.. وتدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخائر و13 مسيرة أوكرانية في خيرسون وفي إقليم دونيتسك".

من جهته، أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال بـ"انقطاع الكهرباء عن مئات البلديات في أكثر من 7 مناطق أوكرانية نتيجة القصف الصاروخي الروسي".

واتهم شميكال "روسيا باستهداف البنية التحتية المدنية الحساسة وليس العسكرية".

وتابع: "القصف الصاروخي الروسي عبر الصواريخ والمسيرات الاثنين استهدف 10 مناطق حيث تضررت أكثر من 18 منشأة، ومعظم الأهداف التي تم استهدافها ترتبط بالطاقة والكهرباء".

برنامج خدمة الجيش الإلزامية

كشفت قيادة الأركان الروسية عن بدء المرحلة الخريفية من برنامج خدمة الجيش الإلزامية الثلاثاء، مشيرة إلى أن ذلك "لا علاقة له بالعملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا".

وذكرت، في بيانها: "ستتم هذه المرحلة، وفق بنودها وخططها الاعتيادية المنصوص عليها في الدستور الروسي".

وأكدت قيادة الأركان أن "من سيتم استدعاؤه من الشباب لإتمام الخدمة الإلزامية، اعتبارا من الغد، لن يتم إرسالهم إلى جبهات القتال، كما لن يتم إرسالهم إلى مناطق التماس وإلى المناطق والأقاليم التي ضمتها روسيا مؤخرا إلى كيانها".