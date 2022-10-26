ودخل توفر ريتشوايت وبريدجيت ثاكراي المتزوجان حديثا إيران من تركيا في يوليو الماضي، قبل أن تنقطع بعد ذلك اخبارهما على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار قلق متابعيهما وأقاربهما.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن حكومتها "عملت بجد" مدى أشهر، لضمان خروج "آمن" للزوجين اللذين عاشا "ظروفا صعبة".

وأوضحت: "أدرك كم كان الأمر صعبا عليهما وعلى عائلتيهما خلال الأشهر القليلة الماضية"، معربة عن سعادتهما لكونهما "آمنين".

ولم تتضح ظروف اختفائهما في إيران، وقال مسؤولون إيرانيون لـ"فرانس برس"، إن الزوجين لم يكونا معتقلين أو موقوفين.

تأكيد الخارجية

• قال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية: "لقد غادرا البلاد وهما بأمان وبصحة جيدة".

• أضاف المتحدث أن "مسؤولين قنصليين كانوا يوفرون المساعدة للنيوزيلنديين اللذين كانا غير قادرين على مغادرة إيران، ولعائلتيهما".

وفي تسجيل فيديو نشر في يوليو وحذف لاحقا من منصات التواصل الاجتماعي، قال ريتشوايت إنه وزوجته أوقفا عند الحدود حيث فتشت سيارتهما رباعية الدفع، وأعطيا توجيهات بشأن الملابس والسلوك في اجتماع مع الحرس ساده التوتر.

وقال كريس لوس وهو مدرس متقاعد متابع لهما ومقيم في كندا، إن جهاز تتبع نظام تحديد المواقع الخاص بهما بقي متوقفا طيلة أيام في الموقع نفسه.

وأضاف لوس: "هما لا يبقيان أبدا في نفس المكان لهذه المدة".