وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه بخريجي الكليات الدبلوماسية الروسية:
- ليس منطقيا أن تحافظ روسيا على وجودها الدبلوماسي السابق لدى الغرب.
- الرغبة بالحفاظ على الوجود الدبلوماسي السابق في الدول الغربية ليست منطقية، حيث يعمل موظفونا في ظروف يصعب وصفها بالإنسانية، تخلق لهم فيها مشاكل مستمرة، ويجري تهديدهم بالاعتداءات الجسدية.
- فرص العمل هناك بات غير موجودة، بعد أن قررت أوروبا الانغلاق علينا ووقف أي تعاون اقتصادي "لا يمكن أن تبقى لطيفا بينما أنت مجبر".
- نشهد ومن دون مبالغة نقطة تحول مفصلية، هي بالأحرى حقبة ستكون طويلة.
- في مثل هذه الظروف، ليس من المهم الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والمواطنين فحسب، بل وعن مفاهيم الانتماء الوطني والشرف وحماية التراث التاريخي.