وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من طراز كروز، من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، دون ذكر تفاصيل مثل مدى الصواريخ أو ارتفاعها، بحسب رويترز.

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

وأضاف "تقوم السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة التحليق".

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الثلاثاء، مناوراتهما الأولية المشتركة التي تستمر 4 أيام استعدادا لمناورة "أولشي فريدم شيلد" بالذخيرة الحية التي تأجلت طويلا وتقام في الفترة من 22 أغسطس إلى أول سبتمبر.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، اليوم الأربعاء، إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

وفي العاصمة سول أيضا، وردا على التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، أعلنت كوريا الجنوبية أنها لن تسعى لردع نووي من جانبها رغم تهديدات بيونغيانغ.