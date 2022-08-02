وكانت طائرة الهليكوبتر العسكرية تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في إقليم بلوشستان عندما انقطع الاتصال بينها وبين المراقبة الجوية، يوم الاثنين.

وأرجع الجيش في بيان سقوط الطائرة إلى "سوء الأحوال الجوية"، وفقما نقلت "رويترز".

وذكر برويز عمراني الضابط بالشرطة في الإقليم، أنه تم العثور على الحطام على جبل في منطقة لاسبيلا.

وأعلن الجيش أن من بين القتلى اللفتنانت جنرال سارفراز علي، قائد الفيلق 12 المتمركز في جنوب باكستان.

وتجتاح الفيضانات جنوب باكستان بعد موسم أمطار غزيرة على نحو غير مألوف، حيث قُتل العشرات بينما جرفت المياه مئات المنازل.