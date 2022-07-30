وفاجأت تصريحات غوتيريش المجتمع الدولي، عندما أعلن على حسابه الرسمي، مقتل 19 شخصا على الأقل، لأن الأخبار جاءت مخالفة لما أعلنت عنه حركة طالبان ومسؤول رياضي في أفغانستان.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم شرطة كابول المعين من طالبان، إن المباراة توقفت لفترة وجيزة بسبب انفجار القنبلة، لكنها استمرت في وقت لاحق.

وقال نسيب خان، الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الأفغاني: "وقع انفجار خلال المباراة، وأصيب 4 مدنيين من الجمهور بجروح".

ولكن غوتيريش أكد في تغريدة فجر السبت: "استنكر بشدة الهجوم داخل ملعب الكريكت في كابول، والذي أودى بحياة 19 مشجعا على الأقل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في ملعب الكريكيت الدولي في كابول، حيث تجمع عدة مئات من الأشخاص لمشاهدة المباراة بين باند إي أمير دراغونز وبامير زالمي.

وبعد الانفجار، عادت المباراة للاستئناف بشكل غير متوقع، وتم استكمال اللقاء، وفقا للمصادر الرسمية.