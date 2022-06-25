وقال ممثل للانفصاليين الموالين لروسيا اللفتنانت كولونيل أندري ماروتشكو عبر تلغرام إن عناصر "الميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية والجيش الروسي دخلوا إلى مدينة ليسيتشانسك.. وتدور معارك شوارع فيها حاليًا".

وتشكل المدينة الجزء الشرقي من جيب يسيطر عليه الأوكرانيون، وتحاول روسيا تجاوزه منذ منتصف أبريل الماضي منذ أن أعلنت عن عزمها "تحرير دونباس".

ويتقدم الروس عبر ثلاثة اتجاهات نحو ليسيتشانسك، أحدها من "سيفيرودونيتسك"، وهي بلدة لا يفصلها عن ليسيتشانسك سوى نهر سيفرسكي دونيتس، ويبذل الأوكرانيون جهودا كبيرة في المعركة لمنع القوات الروسية من عبوره.

وحول أهمية ليسيتشانسك، قال المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ليون رادسيوسيني، إن هذه المنطقة كانت في السابق مركزا لتصنيع الفحم والمواد الكيميائية، وتعد بمثابة الجيب الأخير للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك.

كما أن السيطرة على ليسيتشانسك يعني اكتمال السيطرة مقاطعة لوغانسك، ومن شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام القوات الروسية أن تشق طريقها إلى باقي مناطق دونيتسك، وتحديدا مدينيت كراموتورسك وسلافيانسك، وبالتالي على كامل إقليم الدونباس.