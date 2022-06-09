وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 2003، رسميا ترشحه، الذي كانت تتوقعه أوساط كثيرة.

وقال أردوغان خلال تجمع للحزب في مدينة إزمير بغرب البلاد: "دعوني أقولها هنا، طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب" في إشارة الى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.

ولم يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى الآن ووجه أردوغان تحديا لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو، موجها له القول: "أعلن إما ترشيحك أو مرشحك".

وأضاف أردوغان أن الانتخابات ستجري في الموعد المحدد في 24 يونيو السنة المقبلة.

وكانت قد سرت شائعات حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة وسط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا بسبب ضعف الليرة والتضخم الذي بلغ نسبة 73.5 بالمئة في أعلى مستوى منذ 1998.

ونسب منتقدون ذلك إلى السياسة الاقتصادية غير التقليدية، القائمة على الضغط من أجل خفض نسب الفوائد للحد من ارتفاع الأسعار.

ولكن، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، فإن الرئيس مقتنع بأن معدلات الفوائد العالية تزيد من التضخم بدلا من كبحه.

وقال الاثنين: "هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفوائد".