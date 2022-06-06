وذكرت السلطات أن الوزير أورلاندو خورخي ميرا قُتل برصاص مجهول، فيما لم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الجريمة.

وقال الناطق باسم الرئاسة، خوميرو فيغيروا، إن "المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي تشير إلى أن وزير البيئة قتل في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) في هجوم مسلح على مكتبه"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف "ميغيل كروس، الشخص الذي حدد على أنه مطلق النار، كان صديقا شخصيا للوزير"، موضحا أنه "أوقف" وأن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء عملية القتل.

وبحسب "فرانس برس"، فإن مسلحا اقتحم الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار بحسب 3 مصادر من داخل الوزارة طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وقالت وزارة البيئة والموارد الطبيعة بالدومينيكان، في بيان مقتضب "نحن منزعجون من الوضع".

وكتبت وزارة البيئة على تويتر "لقد روَّعنا ما حدث". وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة من شرطة النخبة دخلت الوزارة بحثا عن مطلق النار الذي تحصن في الداخل.

وكتب بارتولومي بوخالس، المدير التنفيذي لمجلس الوزراء الحكومي للابتكار، أنه يأسف لحادث القتل.

وأضاف المسؤول "موته مأساة.. نحن الدومينيكان علينا أن نتكاتف لتحقيق ميثاق سلام وتعايش سلمي. لا مزيد من العنف".

وكان ميرا أيضا محامياً وعضوًا مؤسسًا للحزب الثوري الحديث. عين وزيرا للبيئة والموارد الطبيعية في أغسطس 2020.