وذكرت الدفاع الروسية: "صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو أصابت مركز تدريب المدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستيتسكوفا، منطقة سومي".

وأضافت: "في هذا المركز، يعمل المدربون الأجانب الواصلون على تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين على تشغيل مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم والسيطرة عليها".

وأشارت الوزارة الروسية أيضا إلى "تدمير نقطة تمركز المرتزقة الأجانب في منطقة داتشنوي بإقليم أوديسا نتيجة قصف صاروخي".

كما أعلنت أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

من جهتها، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو للضربات التي نفذتها مقاتلات هليكوبتر روسية.

وعلّقت على الفيديو بالقول: "أعمال قتالية لأطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية Ka-52 لتدمير معاقل القوات المسلحة لأوكرانيا".

وتابعت: "تم تنفيذ الضربات الجوية بصواريخ موجهة وغير موجهة. وقامت أطقم طائرات الهليكوبتر بتدمير دبابة وناقلة جند مصفحة وأسلحة في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".

إسقاط طائرة عسكرية أوكرانية

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الصواريخ الروسية أصابت أيضا مركز تدريب علىالمدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه.

وذكرت أن ضربة أخرى دمرت موقعا "مرتزقة أجانب" في منطقة أوديسا.

النشاط الجوي الروسي مستمر

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفا فوق منطقة دونباس الأوكرانية.

وأضافت الوزارة، في تغريدة على تويتر: "أسفر الاستخدام المتزايد للذخائر غير الموجهة عن دمار واسع النطاق بالمناطق كثيفة المباني في دونباس، ومن شبه المؤكد أنه تسبب في أضرار جانبية كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين".

وأوضحت أن روسيا كثفت استخدام العمليات الجوية التكتيكية لدعم زحفها، إذ جمعت بين الضربات الجوية وهجمات المدفعية المحتشدة لتسخير قوتها النارية مع تحول تركيز عملياتها إلى دونباس.