وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي أن البلدين اتفقا على "إعادة تنشيط" العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

وأشار إلى أن حجم التجارة مع إسرائيل في تزايد رغم كورونا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 10 مليارات دولار.

وتوتّرت العلاقات التركية الإسرائيلية بعد مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متّجهة إلى قطاع غزة في عام 2010.

لكن التقارب بين البلدين بدأ عبر إجراء اتصالات هاتفية، خصوصا بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين.

وفي نوفمبر الماضي تحدث أردوغان هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو أول اتصال من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ 2013.

وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا لمدة أسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.