وقال ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه الصحيفة إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "في خضم تحول جوهري للغاية" سيعبر عن "العواقب على المدى الطويل" لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "ما نراه الآن هو واقع جديد... للأمن الأوروبي. لذلك نطلب الآن من قادتنا العسكريين تقديم خيارات لما نسميه إعادة ضبط، (خطة) للتكيف على المدى الطويل لحلف الأطلسي".

وقال ستولتنبرغ أيضا إن القرارات بشأن إعادة الضبط سيتم اتخاذها في قمة الحلف التي ستعقد في مدريد في يونيو.

وتسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ودفع الدول الغربية إلى إعادة التفكير في سياستها الدفاعية.