وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن قوات بلاده دمرت مستودع قاعدة ميرهورود الجوية وسط أوكرانيا، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأضاف كوناشينكوف أنه جرى تدمير ميغ-29 وطائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية في الهجوم على القاعدة الواقعة في منطقة بولتافا.

وتنبع أهمية هذه القاعدة الجوية أنها تقع في وسط المسافة بين كييف والشرق الأوكراني، حيث تكثف القوات الروسية هجومها.

وكانت روسيا قد ضربت هذه المنطقة القريبة من كييف بأربعة صواريخ، الأسبوع الماضي، واستهدفت حينها منشآت البنية التحتية، وفق السلطات الأوكرانية.

وأضافت أن الضربات الروسية استهدفت حينها مدرج مطار ومستودع وقود بالقرب من ميرهورود.