وتعرض طاقم صحفيي "سكاي نيوز" لنيران المدفعية الروسية الثقيلة، أثناء محاولتهم عبور جسر يستخدمه المدنيون والمسعفون وعمال الإنقاذ في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات اللحظة التي طلب من فريق سكاي نيوز "الانبطاح"، بينما هوى صوت انفجار قريب.

وكانت الصحفية البريطانية المخضرمة، أليكس كروفورد، تشرح الموقف أمام الكاميرا، بينما فاجأها صراخ قريب من مدنيين، كانوا منبطحين، حذروها من قصف قريب قادم.

وبالفعل، تفاجأ فريق سكاي نيوز بالقصف، مما تسبب بحالة ذعر للصحفيين، الذين خرجوا من السيارة التي تنقلهم وارتموا على الحقل المجاور، خوفا من إصابة السيارة.

يأتي الحادث بعد أسابيع فقط من إصابة كبير المراسلين في "سكاي نيوز"، ستيوارت رامزي، ومشغل الكاميرا، ريتشي موكلر، برصاص عندما تعرضت سيارة تقل طاقمها باتجاه كييف لكمين من قبل الجيش الروسي.