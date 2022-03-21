وكتب كوليبا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "منذ عقود، ترتكز العلاقات الأوكرانية الصينية على الاحترام المتبادل والتفاهم. نتشارك موقف بكين حول ضرورة إيجاد حل سياسي للحرب على أوكرانيا، وندعو الصين كقوة دولية، إلى لعب دور مهم في هذه الجهود".

وسبق أن دعا المسؤول الأوكراني، الذي يقود المفاوضات مع روسيا، ميخايلو بودولياك، الصين الأسبوع الماضي إلى اتخاذ موقف و"إدانة الهمجية الروسية".

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، لمدة ساعتين عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جين بينغ، عارضا التداعيات التي ستترتب على بكين "في حال قدمت دعما ماديا إلى روسيا"، بحسب البيت الأبيض.

لكن شي أبقى الغموض سائدا، مشيرا فقط إلى أن النزاعات العسكرية ليست "في مصلحة أحد".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، امتنعت الصين عن دعوة الرئيس فلاديمير بوتن إلى سحب قواته من أوكرانيا.