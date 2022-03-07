ورفض مسؤول عسكري أطلع الصحفيين على أحداث مارس 2021 الكشف عن مكان اعتراض الطائرتين غير المأهولتين، أو ما إذا كانت تلك الدول قد أعطت الإذن باستخدام مجالها الجوي أم لا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقا للوائح، إن الطائرتين انطلقتا من إيران وكانتا متجهتين إلى إسرائيل.

قال الجيش في بيان: "تم اعتراض الطائرتين في المجال الجوي الإقليمي بالتنسيق مع دول الجوار قبل أن تتمكن من دخول الأجواء الإسرائيلية".

وتقول إسرائيل إن إيران وحلفاءها في المنطقة يعملون بنشاط على تطوير واختبار طائرات مسيرة بعيدة المدى يمكنها نقل الذخيرة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الهجمات.

وتقول إن الطائرات المسيرة التي أسقطت في مارس الماضي، كانت تحمل مسدسات ومتفجرات متجهة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية ثالثة انطلقت من العراق خلال حرب غزة في مايو 2021.

وقالت إن هذه الطائرة المسيرة أسقطت بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي. وتدعم إيران عددا من الميليشيات داخل العراق.