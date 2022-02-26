قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.
وأضاف المتحدث سيرجي نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت ومازالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".
وكالات - أبوظبي
قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.
وأضاف المتحدث سيرجي نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت ومازالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".
وأضاف المتحدث سيرجي نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت ومازالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".