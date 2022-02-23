وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إنّ "تصميم الولايات المتحدة على فرض التوسع التدريجي لحلف شمال الأطلسي باتجاه حدود روسيا الاتحادية يُشكّل تهديدًا للأمن القومي والسلام الاقليمي والدولي"، داعيةً إلى "حلّ دبلوماسي عبر حوار بنّاء ويتّسم بالاحترام". وفق فرانس برس.

ورأت الوزارة أنّ الولايات المتحدة "تُهدّد منذ أسابيع روسيا وتتلاعب بالمجتمع الدولي بشأن خطر حصول غزو شامل وشيك لأوكرانيا" من خلال تزويدها الدول المجاورة بأسلحة ونشرها جنوداً فيها.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى كوبا وغداة مصادقة النواب الروس على مشروع قانون لإعادة هيكلة الديون الكوبية البالغة 2,3 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا".

وتأتي زيارة المسؤول الروسي الكبير إلى كوبا بعد محادثة هاتفية جرت في يناير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل ناقشا خلالها تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" بين موسكو وهافانا.