لكن الرئاسة الفرنسية قالت في بيان إن "قمة بايدن بوتن لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا".

وأكد الإليزيه أن وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف سيعدان أجندة القمة، وذلك خلال لقائهما الخميس المقبل,

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين"، وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي سيساعد في إعداد ما ستتناوله المحادثات بين الرئيسين الأميركي والروسي.