وعثر الصيادان على الأجهزة التي وصفتها وسائل إعلام محلية على أنها "مشبوهة" في المياه على الساحل بالمقاطعة.

ووصفت وسائل الإعلام الأجهزة التي عثر عليها على ساحل جيانغسو على البحر الأصفر، بأنها كانت تمثّل "خطرا على الأمن القومي الصيني".

وأوردت صحيفة شينخوا اليومية، أنه منذ 2020، اكتشف صيادون في جيانغسو عشرة أجهزة أجنبية الصنع لها قدرات على التقصي من تحت الماء و"سرقة أسرار".

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقعها الإلكتروني لصيادين يتسلمون جوائز خلال حفل، وفق ما ذكرت "رويترز".