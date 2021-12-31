وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية القيمة الإجمالية للصفقة بنحو ملياري دولار.

والصفقة التي تم توقيعها، الخميس، تأتي في إطار تطوير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي وتشمل خيار شراء 6 طائرات هليكوبتر إضافية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وقال البيان إن من المقرر وصول أول طائرات لإسرائيل في 2026.

وصرح البريجادير جنرال شمعون سينسيبر مدير الموارد بسلاح الجو لراديو الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم طائرتي إعادة التزويد بالوقود لن يكون قبل عام 2025.

وأضاف أن إسرائيل تحاول تقديم موعد تسليم الطائرتين وتريد في النهاية 4 طائرات منها.

وتحدثت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرات التزويد بالوقود ربما تكون حاسمة لتنفيذ ضربة جوية لمنشآت نووية إيرانية، وهي ضربة تهدد بها إسرائيل منذ فترة طويلة.

وقال سينسيبر إن قدرات التزويد بالوقود في سلاح الجو حاليا كافية لمهامه.