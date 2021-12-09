ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي وصفته بـ"البارز" ولم تكشف اسمه، وصفه لهذا الخيار بأنه "أسوأ سيناريو"، ويأتي في حل فشل المفاوضات النووية في فيينا.

وبحسب الوكالة، فقد أطلع قادة "البنتاغون" مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قبل أكثر من شهر على كل الخيارات العسكرية المطروحة، لضمان منع إيران من إنتاج أسلحة نووية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتعثر فيه المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى.

وقالت "رويترز" إنه من المتوقع إجراء هذه المناقشات في وقت لاحق الخميس، تحضيرا للحل الأخير، وهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في حال فشل المفاوضات، وفي حال طلبت القيادة السياسية في الدولتين ذلك.

وأضافت أن هذه المحادثات المقررة سلفا بين القادة العسكريين الأميركيين ونظرائهم الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي توجه قبل ساعات إلى العاصمة الأميركية.

ورفض المسؤول الأميركي الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن التمارين المحتملة، لكنه قال: "نحن في مأزق لأن البرنامج النووي يتقدم بسرعة".

ولم يتم الحديث من قبل عن استعدادات أميركية إسرائيلية من هذا القبيل، مما يسلط الضوء على القلق الغربي من الصعوبات التي تعترض المفاوضات النووية.

وكان قادة "البنتاغون" أطلعوا سوليفان في 25 أكتوبر الماضي على كل الخيارات العسكرية المطروحة لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن يأمل في أن تعيد المفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وتوقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، الأسبوع الماضي، بعدما أبدى مفاوضون غربيون إحباطهم من اقتراح الوفد الإيراني المفاوض إجراء تغييرات جذرية على نص الاتفاق الذي جرى العمل من أجله في الجولات السابقة، قبل تولي إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم في إيران في أغسطس الماضي.

وتتركز المفاوضات النووية حول مطلب إيران برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بينما تسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات تفرض قيودا على برنامجها النووي، حتى تعود إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في فيينا، الخميس، وذلك بعد مشاورات أجراها ممثلو القوى الكبرى في بلادهم، لكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر عن قلقه من أن تكون إيران تماطل لكسب الوقت، خاصة في ظل تسارع خطواتها على صعيد تطوير برنامجها النووي.