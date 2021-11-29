ذكرت محطة "إن تي في" المحلية أن اليابان تعتزم إغلاق الحدود بشكل فعلي أمام جميع الأجانب هذا الشهر، وقالت إن إعلانا رسميا سيصدر في وقت مبكر بعد ظهر الاثنين.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق من الاثنين، إن طوكيو تفكر في تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار المتحور "أوميكرون".
وقال كيشيدا للصحفيين: "نتخذ إجراءات بسبب إحساس قوي بالأزمة"، مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من 9 دول من بينها جنوب إفريقيا حتى الأحد.
وأضاف: "بما أننا نشهد انتشارا في جميع أنحاء العالم ، فإننا نواصل بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد الضوابط الحدودية، وسنعلن قرارا في الوقت المناسب".