وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق من الاثنين، إن طوكيو تفكر في تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار المتحور "أوميكرون".

وقال كيشيدا للصحفيين: "نتخذ إجراءات بسبب إحساس قوي بالأزمة"، مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من 9 دول من بينها جنوب إفريقيا حتى الأحد.

وأضاف: "بما أننا نشهد انتشارا في جميع أنحاء العالم ، فإننا نواصل بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد الضوابط الحدودية، وسنعلن قرارا في الوقت المناسب".