وأظهر الفيديو انهيارات جبلية تسبب فيها الزلزال، إلى جانب اهتزاز شاحنات ضخمة، كانت مركونة في أحد المواقف.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات وقع على بعد 47 كيلومترا تقريبا من مدينة بندر عباس في منطقة بجنوب إيران.

وأضاف المركز أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتعد بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، الواقعة جنوبي البلاد.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: "شعر الناس بالزلزال في مدن عدة بجنوب إيران في إقليم هرمزكان"، مضيفا أن زلزالين ضربا المنطقة حيث تم إرسال فرق إنقاذ.

وشعر بعض سكان الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بارتداد الزلزال، وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية.

يشار إلى أن إيران تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها في منطقة صدوع زلزالية رئيسية.