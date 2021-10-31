ووفقًا لموقع "فلايت أوير"، الذي يتتبع حالات التأخير والإلغاء في أجواء الولايات المتحدة، ألغت شركة "أميركان إيرلاينز" أكثر من 800 رحلة يومي الجمعة والسبت، وتتوقع إلغاء أكثر من 400 رحلة الأحد.

وقال ديفيد سيمور، المدير العام لـ"أميركان إيرلاينز"، في مذكرة إلى الموظفين السبت، إن الصعوبات بدأت الخميس بعواصف رياح شديدة أعاقت قدرة مركز الشركة في دالاس وحركة الموظفين.

وتحدث أيضا عن صعوبة في إيجاد طيارين وطواقم طيران.

وتمكن معظم المسافرين المتضررين من الحصول على حجز آخر، وفق ما أكدت الشركة التي تسير 6700 رحلة يومية حول العالم إلى 350 وجهة و50 دولة.

و"أميركان إيرلاينز" ليست أول شركة طيران تعاني نقصا في الموظفين منذ أن تزايد الطلب على السفر إثر حملات التطعيم ضد كوفيد ورفع اجراءات مكافحة الفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، اضطرت "ساوث ويست" إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة طيران، مما كلفها 75 مليون دولار.