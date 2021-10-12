وذكر التلفزيون أن الجيش والحرس الثوري يشاركان في المناورات السنوية التي أطلق عليها اسم "ولاية".

وتجري إيران مثل هذه المناورات بانتظام، وتقول إنها تقيم الاستعداد القتالي للقوات وتؤكد القدرات العسكرية للبلاد.

وأجرت إيران مناورات أوائل هذا الشهر بالقرب من حدودها مع أذربيجان، حيث استعرضت قدراتها العسكرية بالقرب من جارة تتشكك فيها بسبب علاقاتها مع الغرب وإسرائيل.

وعززت أذربيجان وإسرائيل تحالفهما العسكري في الأشهر الماضية، حيث ساعدت طائرات إسرائيلية بدون طيار عالية التقنية أذربيجان في صراعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ العام الماضي.

ولا تزال المنطقة في حالة توتر بسبب برنامج إيران النووي.

تعثرت المحادثات في فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع القوى العالمية منذ يونيو الماضي دون تحديد موعد لاستئنافها.